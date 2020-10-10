1235 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

سجل الأردن 1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 23 ألفًا و998 إصابة.وقالت وزارة الصحة الأردنية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- إن حالات الإصابة الجديدة تعود لثمانية أردنيين قادمين من الخارج، و1227 حالة محلية، مشيرة إلى تعافي 139 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6050 حالة، كما سُجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 181 حالة.