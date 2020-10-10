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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

26 أكتوبر.. محاكمة ماجدة خيرالله فى «إهانة الفنانين بمونديال روسيا»

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:50 م
ماجدة خير الله
ماجدة خير الله
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حددت محكمة جنح العجوزة جلسة 26 أكتوبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة الناقدة السينمائية ماجدة عادل خيرالله في اتهامها بإهانة وفد الفنانين المصريين الذين سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصري في منافسات كأس العالم 2018.

كان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حرر بلاغا اتهم فيه الناقدة السينمائية ماجدة عادل خيرالله، بنشر إشاعة تسبب وفد الفنانين في خسارة الفريق القومي لكرة القدم ببطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا العام الماضي.

وذكر في البلاغ أن الناقدة السينمائية نشرت عدة عبارات سيئة لجموع الفنانين على صفحتها عبر موقع «فيسبوك» منها «الحب على الناشف» و«هذا النوع من الحب المجاني لا يعول عليه، وهو نوع رخيص من الحب، فالحب مدفوع الثمن يشبه الدعارة»، وغيرها من العبارات التي تحمل معاني السب والقذف.

وتابع البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن تلك العبارات مثلت سب وقذف وطعن في الأعراض، وظهورها بعد ذلك في قناة الجزيرة المعادية لمصر، يؤكد أن هناك مخططا ومؤامرة مدفوعة الأجر، وأثارت المشكو في حقها الجدل.

وطلب استدعاء ماجدة خيرالله، والتحقيق معها لكشف الممول لها وأهدافها الإجرامية من وراء الإساءة للفنانين، وسبب ظهورها على قناة الجزيرة المعادية للنظام، وتقديمها للمحاكمة الجنائية.

واستمعت النيابة العامة في شمال الجيزة لأقوال الفنانة إلهام شاهين وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حول البلاغ المقدم من جانبهم واتهموا فيه الناقدة السينمائية ماجدة عادل خيرالله، بإهانة وفد الفنانين المصريين الذين سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصري فى منافسات كأس العالم.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين وأشرف زكي أمام النيابة، أنهما كانا ضمن الوفد الذي سافر إلى روسيا لتشجيع المنتخب الوطني في كأس العالم، وتضرروا بالإساءة من تصريحات الناقدة السينمائية ماجدة عادل خير الله.

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