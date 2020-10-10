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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مؤلف «أوراق قطر»: لدينا وثائق تثبت تورط قطر فى دعم الإخوان بأوروبا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:52 م
الكاتب الفرنسي كريستيان
الكاتب الفرنسي كريستيان شينو
آية حسني
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أكد الكاتب الفرنسي كريستيان شينو مؤلف كتاب «أوراق قطر» الذي أحدث ضجة كبيرة في أوروبا بسبب كشفه تمويلات قطر للإرهاب، إن الدوحة تمول الإخوان في جميع أنحاء أوروبا، ليس فقط في فرنسا وألمانيا، لكن في الدول الصغيرة مثل النرويج.

وقال «شينو»: «لا تشتري قطر الأندية والفنادق وتخترق الاقتصاديات الأوروبية فحسب، بل تدعم الجمعيات الإسلامية المتطرفة بشكل واسع النطاق»، حسب لقاء مع مجلة «تيبوليس» السياسية الألمانية، مردفًا: «لقد علمنا مدى الإنفاق القطري بعد نشر كتابنا "أمراءنا الكرام.. هل هم أصدقاؤنا حقا" في ٢٠١٦، حيث تلقينا بعدها الكثير من المواد عن التمويل القطري للتنظيمات الإسلامية».

وأشار إلى حصوله على وثائق من وسطاء ومبلغين عن مخالفات، شملت وثائق تؤكد التحويلات المصرفية، ورسائل البريد الإلكتروني، والجداول التي توضح أموال المساعدات المحولة إلى الجمعيات الإسلامية، والمدفوعات لبناء المدارس والمساجد أو شراء الأراضي والعقارات في أوروبا، متابعًا: " اندهشنا من مدى الدعم للجمعيات الإسلامية الموثقة في البيانات، واتضح أن قطر تمول المراكز والجمعيات الإسلامية في جميع أنحاء أوروبا، وبالتحديد في فرنسا وألمانيا وسويسرا والنمسا وإيطاليا وإسبانيا، وحتى في دول صغيرة في النرويج".

واستطرد: «وسرعان ما أصبح واضحًا لنا أن قطر تمول هياكل الإخوان المسلمين في أوروبا.. من الواضح أن قطر ليست مهتمة فقط بالاستثمارات الاقتصادية، لكن بتصدير علامتها التجارية: الإسلام السياسي».

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