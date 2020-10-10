الأنبا إسحق يتفقد أعمال التشطيب لحضانة الشهيد أبوفام للغات

تفقد الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، أعمال التشطيب والتجهيزات بحضانة الشهيد أبوفام للغات، وذلك بكاتدرائية الشهيد أبوفام الأوسيمي بطما.يذكر أنه تم الإعلان عن فتح الحضانة في منتصف الشهر الماضي، حيث يدرس الطفل بها ثلاث لغات "الإنجليزي والفرنسي والألماني"، بالإضافة إلى مناهج تعليمية وتربوية وسلوكية حديثة.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.