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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون «برازيلى - مصرى» لرفع الكفاءة التناسلية للماشية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:45 م
الماشية
الماشية
عبدالناصرمحمد
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استضاف معهد بحوث التناسليات الحيوانية، سيزار سيماس تيليس، الملحق الزراعي بسفارة البرازيل بمصر، بحضور اللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للخدمات البيطرية؛ للتعرف على الدور الذي يقوم به المعهد لرفع الكفاءة التناسلية للماشية، بما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور هاني حسن، مدير المعهد إنه تم خلال لقاء عقد بإدارة المعهد استعراض الإنجازات البحثية والتدريبية والخدمية التي يقوم بها المعهد، كما تم بحث تكثيف سبل التعاون بين المعهد ودولة البرازيل، بحيث يتم تزويد المعهد بمعلومات حول السلالات المختلفة من الأبقار والجاموس في البرازيل ومدى التقدم التكنولوجي في تناسليات هذه الحيوانات، فضلًا عن التعاون بين الجهات البحثية من البرازيل مع المعهد في مجالات رفع الكفاءة التناسلية للماشية والتلقيح الاصطناعي ونقل وزراعة الأجّنة.

وأشار مدير المعهد إلى أنه تمت زيارة الأقسام المختلفة للمعهد، للتعرف على الأنشطة المختلفة للباحثين بالمعهد، وتم الاتفاق على عقد لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع المربّين والمتخصصين في البرازيل ومصر لنقل التكنولوجيا الحديثة، خاصة على مستوى الفلاح والمربي الصغير.

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