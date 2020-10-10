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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

في اليوم العالمي للصحة النفسية.. «عائدون إلى الحياة» يروون لحظات التعافي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:02 م
جريدة الدستور
هاني سميح
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أجواء معقدة يعيشها الأشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية واضطرابات، قد تصل مع البعض إلى حد الجنون، منهم أيضًا من يميل للانتحار بهدف التخلص من الشعور الذي يصاحبه طوال فترة مرضه.

اختارت "الدستور" أن تعرض قصص المتعافين من المرض النفسي بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، وتسليط الضوء على المحاولات التي قاموا بها طوال فترة علاجهم، ليكونوا قدوة لغيرهم من المصابين وما زال اليأس لم يفارقهم بعد.

عامر: "كورونا" دمرني نفسيًا.. وانتصرت عليه قبل فوات الأوان

منذ إصابته بفيروس كورونا في أبريل الماضي، لم يشغل باله كثيرًا بكيفية التعافي من المرض أو المتابعة مع أحد الأطباء المختصين، بل استسلم سريعًا لفكرة الإصابة وأن بالموت بات قريبًا، خاصة بعد فقدانه أعز أصدقائه بسبب الفيروس.

يحكي محمد عامر، الشاب العشريني، رحلة مرضه النفسي الذي تعرض له فور الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى الفترة الطويلة التي قضاها منعزلًا داخل غرفته الخاصة، بهدف عدم الاختلاف مع أي أشخاص وخاصة ذويه، لكنه صمم على رأيه في عدم المتابعة مع أي أطباء لمدة 10 أيام منذ لحظة إصابته بالمرض.

وفي اليوم التاسع من مرضه اختار الشاب أن ينهي حياته خوفًا من الوصم المجتمعي الذي سيلاحقه بسبب إصابته بالفيروس، والسبب الآخر يعود لخوفه على حياة ذويه من خطر انتقال العدوى، واستغل "عمار" توافر أنواع عديدة من العقاقير داخل غرفته كان يحضرها والده لها من أجل التعافي، ليقرر في لحظة يأس ابتلاع أكبر قدر منها ثم فقد وعيه على الفور.

لم تمر ساعات قليلة حتى لاحظ ذووه أن ابنهم مغشى عليه داخل الغرفة، ليطلبوا له سيارة إسعاف وينقلوه إلى أقرب مستشفى عزل صحي، وهناك تغير مسار "عمار" نهائيًا، حين أنقذه الأطباء من الموت في آخر لحظات قبل تفشي العقاقير داخل جسده النحيف، وقرر بعد ذلك المكوث داخل المستشفى لحين الانتهاء من فترة التعافي.

اختتم "عمار" حديثه مع "الدستور" موجهًا الشكر إلى كل من سانده في لحظات ضعفه، وكان لهم الفضل الأكبر في تغيير طريقة تفكيره، ليعود إلى الحياة مجددًا بعد خوض رحلة علاج نفسى دامت ثلاث أشهر بعد تعافيه من فيروس كورونا.

عبدالله: عانيت من المرض النفسي سنوات عدة بعد فقدان أسرتي

صدمة كبيرة تعرض لها عبدالله مصطفى، الشاب الثلاثيني، منذ عامين حين فقد أقرب الأشخاص إليه بداية من شقيقه الأكبر وصولًا لوالده ثم والدته التي فارقت الحياة، في عام واحد فقط.

لم يدرك الشاب أنه سيمر بأصعب مرحلة في حياته، اكتفى وقتها بصدمة الرحيل، وحين أدرك الوضع جيدًا واكتشف أنه سيقضي بقية حياته وحيدًا داخل المنزل الذي طالما جمع ذويه، قرر سريعًا البحث عن شريكة حياة تؤازره اللحظات الصعبة.

وبالفعل وقع "عبدالله" سريعًا في حب إحدى زميلاته بالعمل، لشعوره الدائم بالوحدة، لكنه فوجئ بصدمة شديدة حين رفضته، وكانت هذه نقطة فارقة في حياته ليقرر الابتعاد والعزلة داخل منزله بضعة شهور تاركًا عمله وحياته.

في أحد الأيام، ذهب صديق مقرب لزيارته، وحين شاهد وضعه السيئ أجبره على خوض رحلة علاج نفسي داخل إحدى المصحات، وبالفعل خضع "عبدالله" للعلاج من الاكتئاب المزمن الذي لاحقه لمدة تسعة أشهر، ولم يستسلم لمرضه الذي كان على وشك أن يفقده كل شيء.

وفور دخوله المصحة، شرع فى خطوات العلاج النفسي تدريجيًا والخضوع لجلسات، وتناول عقاقير كتبها الطبيب المتابع لحالته، وبعد مرور شهرين قد استعاد عافيته وعاد إلى منزله ليقضي شهرًا واحدًا فقط كمتابعة ليعود إلى عمله، حاليًا يجهز نفسه لخطوة الزواج في الأسابيع المقبلة.

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