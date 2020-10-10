المعارضة القطرية: اعتقال 3 عمال في قطر اعترضوا على تفشي كورونا

كشفت المعارضة القطرية، اليوم السبت، عن اعتقال الأمن القطري لثلاثة عمال من منشآت مونديال قطر 2022، يحمل اثنان منهم الجنسية النيبالية، فيما يحمل الأخير الجنسية الهندية، مؤكدة أن الاعتقال جاء بسبب تواصلهم مع جهة حقوقية أوروبية، للكشف عن ملابسات تفشي الوباء في المنطقة الصناعية وإصابة المئات من العمال.وأكد موقع ملفات عربية، في تقرير صادر اليوم، أن العمال الثلاثة قاموا بإرسال صور ومقاطع صوتية للوضع المزري بالمخيم، وأثناء التصوير رصدهم الأمن القطري، والذي بدوره أخبر القيادات؛ موضحًا أن الواقعة أسفرت عن إلقاء القبض على العمال، من خلال اقتياد الأمن لهم باتجاه سيارة مصفحة منذ ثلاثة أيام ولم يعودوا إلى المخيم حتى الوقت الحالي.الموقع أوضح أن العمال الثلاثة بينهم شخص مصاب بأعراض كورونا، كما أنهم كانوا يقودون حملة من أجل حشد العمال لتنظيم وقفة احتجاجية ضد سوء الأحوال الطبية داخل المنطقة الصناعية.