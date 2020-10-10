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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: إصابات كورونا تتجاوز 810 آلاف والوفيات 83 ألفًا و497

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:21 م
فيروس كورونا في المكسيك
فيروس كورونا في المكسيك
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك إلى 810 آلاف و20 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت، بتوقيت مكسيكو سيتي، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المكسيك جراء الفيروس بلغ 83 ألفا و497 حالة وفاة، وتعافى 687 ألفا و123 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 32 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المكسيك.

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