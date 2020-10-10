بعد فوزه بجائزة نوبل.. ماذا قدم برنامج الأغذية العالمي للفقراء؟

الأطفال



الحماية الاجتماعية



العمالة المؤقتة



دعم صغار المزارعين



برنامج دعم التغذية



يدعم برنامج الأغذية العالمي على مدار سنوات طويلة جهود التنمية التي تقودها مصر في عدة مجالات بما يعود بالنفع على المواطنين بمختلف المحافظات، كما يدعم البرنامج استراتيجية مصر 2030 من خلال العمل على تعزيز القدرات المؤسسية الحكومية والمساعدات المقدمة للاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، وبناء القدرة على الصمود إزاء التغير المناخى لصغار المزارعين والحماية الاجتماعية، وتحسين التغذية للمصريين مع التركيز على السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع.وتعاون برنامج الأغذية العالمي مع عدة مؤسسات ووزارات للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لفيروس كورونا، وبلغت قيمة مساهماته نحو 47 مليون دولار، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، الخارجية، الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، القوى العاملة، التضامن الاجتماعى، وتستهدف نحو 1.73 مليون أسرة.بالتزامن مع فوز البرنامج بجائزة نوبل للسلام 2020، تقديرًا لجهوده في مكافحة الجوع، نستعرض دوره في دعم فقراء مصر.تحتل مصر المرتبة 61 من أصل 117 دولة من حيث مستوى الجوع وفقًا لمؤشر الجوع العالمي لعام 2019، فيما يُعد سوء التغذية أحد المخاوف المتزايدة على الصحة العامة، فقد سجلت معدلات التقزم 21.4%، وزيادة الوزن والسمنة 16%، ونقص الوزن بين الأطفال دون سن الخامسة 5.5%، وللقضاء على هذه المشاكل تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، مساهمة بقيمة 15 مليون يورو من برنامج تبادل الديون المصري الألماني لعام 2020، بشأن مشروع "الغذاء من أجل التعليم من خلال اتباع نهج لدورة الحياة"، ومن المقرر استخدام التمويل لإطلاق مشروع جديد مدته سنتان لدعم 136 ألف أسرة من خلال توفير احتياجاتهم، وتوفير فرص مدرة للدخل للنساء والشباب.بدأت مصر في وضع برنامج الحماية الاجتماعية منذ 4 سنوات عندما بدأت في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي كان له تداعيات سلبية على المستوى الاقتصادي لبعض الأسر، مما دفع الدولة لحماية الفقراء ببرامج الحماية.وكان لبرنامج التغذية العالمي دور في دعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال برنامج توفير وجبات مدرسية مغذية ومُشبعة لأطفال المدارس الحكومية ومدارس المجتمع، كما دعم الحماية الاجتماعية من خلال مبادرات تحسين المستوى المعيشي لأسر أطفال المدارس من خلال التأهيل المهني، وإتاحة القروض الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أمهات الأطفال.مع التأثيرات الشديدة التي تسبب فيها فيروس كورونا في العالم، دعم البرنامج العمالة المؤقتة التي تعطلت أعمالهم بسبب الفيروس فى مصر، فتم صرف منحة شهرية 500 جنيه تعين على المرور من هذه الفترة الصعبة.كان للبرنامج دور في دعم العمالة المؤقتة، فاتفق مع وزارة القوى العاملة على تزويد 20 ألف أسرة (100 ألف مستفيد) من أسر العمال المؤقتين المتضررين بتحويلات نقدية غير مشروطة لمدة أربعة أشهر للتخفيف من تداعيات فقدان العمل والدخل.وأشاد مسئولون بالبرنامج بحزمة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لحماية العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية فى كل المحافظات وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.دعم برنامج الأغذية العالمي صغار المزارعين في مصر منذ عام 2013 فى 50 قرية فى أسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان، بالإضافة إلى 500 قرية خلال العام الجاري، وشملت مبادرات البرنامج جميع أفراد الأسرة، بدءًا من النساء اللاتي يقدمون لهن قروضًا لتمويل الأنشطة غير الزراعية مثل تربية الحيوانات والتصنيع الزراعي، إضافة إلى التمكين الاقتصادى والمهارى للسيدات والشباب والتغذية المدرسية، ودعم الأمن الغذائى بما فيهم الرضع والأطفال والسيدات الحوامل بالتركيز على المناطق الريفية، كما يركز البرنامج بالتعاون مع الوزارات المختلفة على تعزيز استخدام التكنولوجيا والمعلومات فى التخطيط واتخاذ القرار.دعم برنامج الأغذية العالمي كجزء من تدابير الدعم لشبكات الأمان الاجتماعي الوطنية خلال أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد- 19)، سيقدم برنامج الأغذية العالمي التحويلات النقدية إلى السيدات المصريات الأشد ضعفًا من الحوامل وأمهات الأطفال دون سن الثانية.وستحصل السيدات على حصص تكميلية تضاف على بطاقاتهن من برنامج تكافل الوطني لتستخدم من خلال نظام متاجر التجزئة الحكومية القائمة لاسترداد سلال الأغذية بعد رفع الإعفاء المؤقت من شرط الزيارات الطبية.