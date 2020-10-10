محافظ أسوان يكلف نائبه بمتابعة أزمة ضعف مياه الشرب بنصر النوبة

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه الدكتور أحمد شعبان بإجراء الزيارة الميدانية لمركز ومدينة نصر النوبة، وذلك من أجل التفاعل والتواصل المباشر مع المشاكل والمطالب الجماهيرية.وتابع شعبان الجهود المبذولة لحل مشكلة ضعف مياه الشرب، وخاصة بعد دخول توجيهات اللواء أشرف عطية للمسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي حيز التنفيذ والبدء فى مشروع إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع وادي العرب بتكلفة 20 مليون جنيه وبطول 3.4 كم وبقطر 600 مللى.وأكد شعبان، أن تنفيذ الخط الجديد يتوازى مع عملية صيانة الخط الحالى، والذى يربط رافع وادي العرب بمحطة فطيرة بكوم أمبو بطول 12 كم سيعمل على إنهاء المشكلة الحالية، لافتًا إلى أن اجتماعه مع رؤساء قرى مركز نصر النوبة تم فيه متابعة بعض الملفات الهامة مثل قانون التصالح وموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية 2020 2021، بجانب الاهتمام بالنظافة العامة والتطوير والتجميل والإنارة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين.