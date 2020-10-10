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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تستدعي سفيرتها في بيلاروسيا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:04 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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استدعت بريطانيا سفيرتها لدى بيلاروسيا، اليوم السبت، مع استمرار الضغوط الدولية على رئيس الجمهورية السوفيتية السابقة، ألكسندر لوكاشينكو، في أعقاب انتخابات مثيرة للجدل قبل شهرين.

تأتي خطوة استدعاء جاكلين بيركينس بعد أن سحبت بولندا وليتوانيا، اللتان استضافتا شخصيات معارضة فرت من بيلاروسيا، مبعوثيهما ومسئولين آخرين، تحت ضغط من القيادة في مينسك.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن بلاده "تدين قرار بيلاروسيا لطرد الدبلوماسيين البولنديين والليتوانيين".

وكتب، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "تضامنا (مع الضغوط الدولية)، فإننا نستدعي بشكل مؤقت سفيرتنا لإجراء مشاورات حول الوضع في بيلاروسيا"، وكانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي قد استدعت بالفعل سفراءها.

وكانت بولندا وليتوانيا مأوى للمعارضين من بيلاروسيا، الذين طردوا من البلاد بسبب احتجاجاتهم على الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من أغسطس الماضي، التي جلبت فوزا متنازعا عليه بشكل واسع للزعيم الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة لوكاشينكو.

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