405 حالة جديدة بكورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 405 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 338944 حالة، كما سُجّلت 455 حالة تعافٍّ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 324737 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الحالات المسجلة وعددها 405 حالات منها 42% إناث، و58% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 12%، والبالغين 84%، وكبار السن 4%، فيما بلغ عدد الوفيات 5018 حالة، بإضافة 22 حالة وفاة جديدة.وأشارت إلى أنه تم إجراء 46189 فحصًا مخبريًّا جديدًا، داعيةً الجميع إلى الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" الموجودة في جميع مناطق المملكة.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، مشيرة إلى أنها أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، وأنه يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.