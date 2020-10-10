إقليم كاراباخ يتهم أذربيجان باستغلال محادثات الهدنة

اتهمت وزارة الخارجية في إقليم ناجورنو كاراباخ، أذربيجان، اليوم السبت، بأنها اتخذت من محادثات وقف إطلاق النار ستارا للتجهيز لعمل عسكري، وذلك في الوقت الذي تبادلت فيه كل الأطراف الاتهامات بانتهاك الهدنة التي توسطت فيها روسيا.وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو اعتراف المجتمع الدولي بالإقليم جمهورية مستقلة.ويعترف المجتمع الدولي بالجيب على أساس أنه جزء من أذربيجان، ولكن يسكنه ويحكمه الأرمن الذين لا يريدون أن تربطهم أي علاقة بحكومة أذربيجان.وتبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بالانتهاك السريع لشروط وقف إطلاق النار، اليوم السبت، مما أثار الشكوك حول مدى جدوى الهدنة التي توسطت فيها روسيا.