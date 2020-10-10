«أبوالعزايم» ناعيًا شيخ الطريقة البرهامية: رحل العالم العامل

نعى الدكتور علاء أبوالعزائم رئيس الاتحاد العالمى للصوفية، شيخ الطريقة البرهامية المنتقل، قائلًا": بقلوب راضية بقضاء الله أنعي أخي سماحة محمد علي عاشور شيخ الطريقة البرهامية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية بمصر.وتابع "هذا الرجل العالم العامل، الذى سلك الطريقة متبعًا الكتاب العزيز والسنة النبوية، فكان له القدم الراسخ فى أحوال النهايات، واليد البيضاء فى علم الموارد، والباع الطويل فى مواقف الرجال، فحظى بثناء الناس عليه.. جمعه الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.