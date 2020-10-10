معرض الإسكندرية للكتاب يتحدى كورونا فى زواره ومبيعاته

ساعات قليلة وينتهي معرض الإسكندرية للكتاب، الذي افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإقليم، خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري، بأرض كوتة، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من قيادات الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية.منذ فتح أبواب المعرض أمام الزوار، حقق نجاحًا كبيرًا، وسط تواجد أمني لتنظيم طوابير المواطنين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من قياس درجات الحرارة، بوابات تعقيم ذاتى، ارتداء الأقنعة الطبية، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، مع توافر فريق عمل من الطب الوقائى لمباشرة إجراءات السلامة.وشهدت أجنحة وزارة الثقافة إقبالًا كبيرًا، وحصدت الهيئة العامة لقصور الثقافة نصيب الأسد في المبيعات، فأسعار الكتب التي يتم عرضها في جناح الهيئة تبدأ من جنيه وتصل إلى 18 جنيهًا، وتنوعت الإصدارات ما بين أعمال روائية، شعر، فلسفة، كتب تاريخ، مسرح.واستطاعت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أن تشارك بشكل متميز، وقدمت حوالي 400 عنوان متنوع من إصداراتها، ومن بينها عدد من الإصدارات الجديدة مثل: سيناء أرض الفيروز، مذكرات الزعيم محمد فريد، مخزون البلاغة، وكتاب في تحقيق النصوص، كما قدمت خصمًا على الإصدارات يصل إلى 25%، وانفردت في جناحها بمعرض لمستنسخات من لوحات الخط العربي من نوادر مقتنيات دار الكتب المصرية.جدير بالذكر أن المعرض يقام على مساحة 4200 متر مربع، بمشاركة 95 دار نشر إلى جانب مختلف قطاعات وزارة الثقافة، منها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي الجهة المنظمة للمعرض، والتى يضم جناحها قرابة 1725 عنوانًا من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجلات الثقافية والعلمية، و100 إصدار من مكتبة الأسرة، بالإضافة إلى مشاركة المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، دار الكتب والوثائق القومية، أكاديمية الفنون، المركز القومى لثقافة الطفل، فضلًا عن مكتبة الإسكندرية، ومؤسستي دار المعارف والأهرام.