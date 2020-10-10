رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

معرض الإسكندرية للكتاب يتحدى كورونا فى زواره ومبيعاته

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:08 م
معرض الإسكندرية للكتاب
معرض الإسكندرية للكتاب
آلاء حسن
طباعة
ساعات قليلة وينتهي معرض الإسكندرية للكتاب، الذي افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإقليم، خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر الجاري، بأرض كوتة، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعدد من قيادات الثقافة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

منذ فتح أبواب المعرض أمام الزوار، حقق نجاحًا كبيرًا، وسط تواجد أمني لتنظيم طوابير المواطنين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من قياس درجات الحرارة، بوابات تعقيم ذاتى، ارتداء الأقنعة الطبية، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، مع توافر فريق عمل من الطب الوقائى لمباشرة إجراءات السلامة.

وشهدت أجنحة وزارة الثقافة إقبالًا كبيرًا، وحصدت الهيئة العامة لقصور الثقافة نصيب الأسد في المبيعات، فأسعار الكتب التي يتم عرضها في جناح الهيئة تبدأ من جنيه وتصل إلى 18 جنيهًا، وتنوعت الإصدارات ما بين أعمال روائية، شعر، فلسفة، كتب تاريخ، مسرح.

واستطاعت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أن تشارك بشكل متميز، وقدمت حوالي 400 عنوان متنوع من إصداراتها، ومن بينها عدد من الإصدارات الجديدة مثل: سيناء أرض الفيروز، مذكرات الزعيم محمد فريد، مخزون البلاغة، وكتاب في تحقيق النصوص، كما قدمت خصمًا على الإصدارات يصل إلى 25%، وانفردت في جناحها بمعرض لمستنسخات من لوحات الخط العربي من نوادر مقتنيات دار الكتب المصرية.

جدير بالذكر أن المعرض يقام على مساحة 4200 متر مربع، بمشاركة 95 دار نشر إلى جانب مختلف قطاعات وزارة الثقافة، منها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي الجهة المنظمة للمعرض، والتى يضم جناحها قرابة 1725 عنوانًا من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجلات الثقافية والعلمية، و100 إصدار من مكتبة الأسرة، بالإضافة إلى مشاركة المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، المركز القومي للترجمة، صندوق التنمية الثقافية، دار الكتب والوثائق القومية، أكاديمية الفنون، المركز القومى لثقافة الطفل، فضلًا عن مكتبة الإسكندرية، ومؤسستي دار المعارف والأهرام.

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة أحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 قاصرات

«بعد رفض الحضن».. محمد الباز: صورة فتاة الإسكندرية «فرح» والدتها الأسوأ في 2020

تحقيقات «عنتيل الجيزة»: استعادة 2500 فيديو محذوف لـ250 سيدة من هاتف المتهم

«آخر النهار» يخترق معسكر الإخوان ويفضح «سبوبة» الإقامات في تركيا

الصور

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

image description

بـ11 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح منشآت تعليمية بالسنبلاوين

image description

أنغام تتألق في حفل المنارة بحضور جماهيري كبير (صور)

image description

وقد تهزمه المخدرات!

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

تدريب كلاب هجينة فى روسيا على رصد الإصابات بكورونا

دراسة: نوع من النمل يكيف سلوكه لتفادي المخاطر

طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلو.. «صيد ثمين» في فلوريدا

أطعمة تفاقم نزلات البرد يجب التخلي عنها

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

معرض الإسكندرية للكتاب يتحدى كورونا فى زواره ومبيعاته

أسامة علي ماهر يكتب: هنا وهناك

أسامة علي ماهر يكتب: الفتى والفهلوة والجدعنه والمأزق الفرعوني

الأوبرا.. تحفة معمارية عمرها 32 عامًا من الإبداع