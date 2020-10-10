حملات إزالة لتعديات على أراضي زراعية بـ «إطسا»

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز إطسا،برئاسة خالد فراج رئيس المركز، حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والزراعة، لإزالة حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة بإجمالي مساحة ١٧٥ متر مربع بناحية الصوافنة، تحت إشراف محسن عبدالباقى سكرتير عام مركز ومدينة إطسا.وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي علي أراضي زراعية بمساحة ١٥٠ متر مربع عبارة عن أسوار بناحية منشأة عبدالمجيد، تحت إشراف عبدالحميد عبدالمولى رئيس الوحدة المحلية بالغرق.ومن جانبه، شدد رئيس مركز ومدينة إطسا، على رؤساء الوحدات المحلية القروية بنطاق المركز بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضي الزراعية.