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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإحصاء»: 40 موقعًا لدفن النفايات بمصر و27 مصنعًا لتدوير القمامة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:00 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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يعد التخلص من المخلفات بأنواعها الثلاثة: الصلبة والسائلة والغازية، وتحديدا المخلفات الطبية منها ذات درجة الخطورة العالية، من أكثر الملوثات البيئية، والتى تحرص مصر على التخلص منها بطريقة آمنة فى إطار توجهها نحو التوسع فى المشروعات الاستثمارية الخضراء.

ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد مواقع المدافن الصحية تبلغ 40 موقعًا، موزعة على 16 محافظة، إلى جانب 27 مصنع تدوير قمامة بـ18 محافظة بأعداد متفاوتة.

وتعد المدافن الصحية أراضى مخصصة للتخلص من المخلفات الصلبة بطريقة آمنة صحيًا وبيئيًا، ويتم تصميمها والعمل فيها طبقًا لأصول هندسية، وتفرد فيها المخلفات فى طبقات وتدك كل طبقة جيدًا ثم تغطى بمادة خاملة بحيث تصبح المخلفات مكمورة فى الأرض بشكل آمن، وتتخذ الاحتياطات الواجبة سواء باستعادة أو تصريف الغازات الناتجة بشكل آمن.

ويشير تقرير الإحصاء إلى أن العدد الأكبر من مواقع الدفن الصحى تتركز بمحافظة سوهاج بـ10 مواقع، تليها محافظة المنيا ومطروح بعدد 4 مواقع بكل منهما، والبحر الأحمر والوادى الجديد وبنى سويف والأقصر بعدد 3 مواقع بكل منها، بينما خلت محافظات القاهرة، الجيزة، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، أسيوط، البحر الأحمر، الدقهلية، البحيرة.

أما عن عدد مصانع تدوير القمامة، فبلغ عددها 27 مصنعا، موزعة على 18 محافظة، يتركز معظمها بمحافظات الإسكندرية والشرقية والمنوفية وبنى سويف، بعدد 3 مصانع بكل منها، والغربية والمنيا بعدد 2 مصنع بكل منهما.

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