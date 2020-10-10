كورونا حول العالم تجاوز الـ37 مليونا والوفيات مليون و73.171

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1.073.717 شخصا على الأقل في العالم منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر 2019.وتم تسجيل أكثر من 37.177.422 إصابة مثبتة بينما تعافى 27.931458 شخص على الأقل حتى الآن بتوقيت القاهرة "3:30 مساء".وبناء على التقارير الأخيرة المقدمة من «worldmeters» سجّلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من الوفيات الجديدة 938 تليها الهند 926 والبرازيل 682 أمس الجمعة.وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجّلت 218.685 وفاة من بين 7.895.738 إصابة، وتعافي 5.065.384 شخصا على الأقل.البرازيل هي البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 149.692 من بين 5.057.190إصابة، ومن ثم الهند التي سجّلت 107.450 وفاة من بين 6.979.423 إصابة، والمكسيك حيث أعلنت 83.507 وفيات من بين 809.751 إصابة، وتليها المملكة المتحدة مع 42.679 وفاة من بين 575.679 إصابة.وحتى اليوم، أعلنت الصين "باستثناء ماكاو وهونج كونج" 4634 وفاة من بين 85.536 إصابة، بينما تعافى 80.696 شخص.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.