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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خلال تفقده مكتب عمل شرم الشيخ.. «سعفان» يوجه بتجريب النظام الإلكتروني

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:17 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، في إطار زياراته الميدانية للمحافظات، مكتب عمل شرم الشيخ متعدد الأنشطة، بمحافظة جنوب سيناء، حيث تابع منظومة التحول الرقمي الكامل للمديرية، موجها ضرورة استكمال حوسبة جميع الأنشطة بالمديرية، في إطار تحركات الحكومة استعدادا لانتقال الوزارات تباعا للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع الوزير ميكنة التشغيل بالداخل فيما يتعلق بتسجيل راغبي العمل، واستخراج كعب العمل، وتسجيل طلبات العمل، واستخراج الرقم السري للمنشآت لتسجيل طلبات العمل والترشيح عن طريق الموقع الإلكتروني.

كما تابع ميكنة علاقات العمل فيما يتعلق بتسجيل شكاوى العمل للأفراد والمنشآت، وتسجيل حالات الإغلاق، فضلا عن تسجيل بيانات قياس مستوى المهارة، وتسجيل بيانات مزاولة الحرفة.

ووجه وزير القوى العاملة بسرعة بدء التشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني الجديد بالمديرية للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني، في غضون شهر على أكثر تقدير، ليقدم الخدمات للمواطنين من خلال "الميكنة" لكل ما يتعلق بعمل المديرية، لتسهيل التعامل مع الجمهور وخلق انسيابية بالعمل، ما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، مؤكدا أن هذا التحول يأتي في إطار خطة الدولة لميكنة جميع الأعمال الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف سعفان، أنه يجري حاليا استكمال التحول الرقمي في باقي مديريات القوي العاملة التابعة للوزارة على مستوى المحافظات، وذلك على البرامج الإلكترونية لكافة أنشطة المديريات.

ورافق الوزير خلال التفقد اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، وأشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء.

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