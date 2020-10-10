جولة شباب القبائل الحدودية لمشاهدة المركز الإفريقى بأسوان

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استقبل المركز الثقافي الإفريقي بأسوان، اليوم السبت، فوجا من شباب القبائل الحدودية لمشاهدة مقتنيات المركز المميزة، حيث إن مازال التوافد مستمر على مختلف محافظات الجمهورية.وشملت زيارتهم التجول داخل قاعات المركز المختلفة بالمركز الثقافي الإفريقي، وساحة الدول الإفريقية، فضلًا عن مشاهدة ماكيت السد العالى وخزان أسوان وعروس النيل والتقاط الصور التذكارية المميزة.الجدير بالذكر أن إدارة المركز الثقافي الإفريقيكل الإجراءات الاحترازية والوقائية على زوار المركز بدءًا من قياس درجة الحرارة لهم والتأكيد على التباعد بين الزائرين من أجل مجابهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الزائرين.