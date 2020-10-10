تجميع 85 ألف طن «قش أرز» وتحرير 18 محضرًا للمخالفين بكفرالشيخ

شدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارات البيئة بمجالس المدن وجهاز حماية البيئة بالمحافظة بالمرور على الأراضي الزراعية لرصد أي مخالفات خاصة بحرق قش الأرز، موجهًا بتوعية المزارعين بضرورة إعادة تدويره واستخدامه كأعلاف للحيوانات حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.وأشاد المحافظ بمزارعي كفرالشيخ، لحرصهم على الاستفادة من قش الأرز وعدم حرقه، مشيرًا إلى أن الدولة تحرص على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية باستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير القش وتحويله لأعلاف وسماد عضوي.وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها مديرية الزراعة برئاسة الدكتور ناجح غربية، والبيئة، لتنظيمه ندوات ولقاءات بالمزارعين لتوعيتهم بأهمية الاستفادة من قش الأرز.وأضاف محافظ كفرالشيخ: لدينا 111 مركزًا لتجميع قش الأرز، يتم فيها تجميع القش وكبسه وفرمه، وتم تجميع 85 ألف طن قش أرز، وتحرر 18 محضرًا فقط للمخالفين من المزارعين.