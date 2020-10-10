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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استعدادات تعليم الفيوم لبداية العام الدراسي الجديد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:03 م
مسئولي التعليم الابتدائي
مسئولي التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي
الفيوم - زينب علاء
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عقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعًا طارئًا مع عدد من مسئولي التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ومديري المدارس، بحضور الدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام، ومحمد فتحي مدير التعليم الثانوي، ومدير التعليم الابتدائي، ومدير التعليم الإعدادي، والعلاقات العامة بالمديرية.

أكد وكيل الوزارة ضرورة الاستعداد التام على أعلى مستوى بجميع المدارس على مستوى المحافظة للعام الدراسي الجديد 2021/2020م، من خلال الاهتمام بنظافة المدرسة والحمامات ودورات المياه واستلام الكتب من مخازن الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، وتوزيعها على التلاميذ قبل بدء الدراسة، مع الأخذ فى الاعتبار كل الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال طابور الصباح وأثناء دخول الطلاب وداخل الفصول الدراسية، والمتابعة المستمرة للطلاب خلال الفسحة المدرسية من خلال الإشراف التام للمعلمين الشرفاء على الطلاب طوال اليوم الدراسي، مع الأخذ فى الاعتبار قياس درجات الحرارة للطلاب أثناء اليوم الدراسي، وتجهيز غرفة بالمدرسة مجهزة فى حالة حدوث أى شكوى صحية من أى تلميذ بالمدرسة.

كما أشار عبدالله إلى ضرورة نشر التوعية الصحية للطلاب بطابور الصباح والإذاعة المدرسية، ووضع لافتات للطلاب بالمدرسة يمكن قراءتها خلال اليوم الدراسي، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة التواصل المباشر والمستمر مع الوحدات الصحية التابعة والقريبة من المدرسة.

كما أشار إلى ضرورة تفعيل المجموعات الدراسية بالمدرسة، والالتزام بالحضور مبكرًا لجميع العاملين بالمدرسة، وبذل مزيد من الجهد والعطاء خلال اليوم الدراسي، وتوجه التلاميذ إلى متابعة القنوات التعليمية ومنصات التعليم الإلكتروني المخصصة في شرح المواد الدراسية والتعليمية بجميع المواد الدراسية.

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