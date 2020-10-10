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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استئصال ورم نادر يزن 13 كيلو من رحم سيدة في الأقصر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:13 م
استئصال ورم نادر
استئصال ورم نادر
هدى الأمير
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نجح فريق طبي من جراحي قسم النساء والتوليد في مستشفى أرمنت التخصصى، الكائن بغرب الأقصر، والتابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم السبت، برئاسة الدكتور محمد عز الدين، رئيس القسم، في إجراء جراحة لاستئصال "ورم ليفي" بالرحم، لسيدة فى العقد الخامس من العمر.

وصرح الدكتور محمد عز رئيس قسم النساء والتوليد بأن المستشفى استقبل المريضة «م. ر» تبلغ من العمر 50 عامًا، حيث تبين بعد توقيع الكشف الطبي أنها تعاني من مشكلات بالجهاز البولي وتضخم الرحم، كما أظهرت الفحوصات أوراما ليفية بالرحم، مضيفًا أن الحالة خضعت لأشعة رنين، كما تم توفير أكياس دم إذا لزم الأمر.

وأوضح عز الدين أن الورم الليفي النادر حدوثه، بلغ محيطه تقريبًا 17 سم ووزنه 13 كيلو جراما، حيث استغرقت العملية 5 ساعات متواصلة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتابع أجرى الفريق الطبي هذه العملية النادرة، بمساعدة الدكتور عبد الحافظ حسن استشارى المسالك البولية بالمستشفى، والدكتور عامر حسين أخصائى المسالك البولية، كما أجرت الدكتورة نهاد ثابت، تخدير الحالة، وسط مشاركة مجموعة التمريض.

وأشار رئيس قسم النساء والتوليد إلى أن الأورام الليفية تصيب الرحم بنسبة تتراوح ما بين 20 لـ 30% لكل سيدة فوق سن الأربعين والغريب في هذه الحالة هو حجم الورم الضخم، مؤكدا أن المريضة بصحة جيدة وتخضع للملاحظة والمتابعة المستمرة.

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