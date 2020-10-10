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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رئيس «مصر للأسمنت» يتفقد المشروعات بالوجه القبلي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:54 م
نشأت مرسي
نشأت مرسي
أسامة الشندويلي
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زار المهندس نشأت مرسي، الرئيس التنفيذي لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مشروعات الصرف الصحي بالوجه القبلي للاطمئنان على سير العمل برفقة المهندس أشرف أنور، العضو المنتدب للشئون الفنية، والمهندس أمير أحمد مدير تنفيذ وجه قبلي.

تأتي الزيارة في إطار التوجيه بحل أي مشكلة تعوق تنفيذ المشروعات، والمرور أولًا على محطة تجميع ورفع المزالوة سوهاج، ومحطة تجميع ورفع 4 قرى بالمحاسنة مركز جرجا سوهاج.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

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