البرلمان العراقي يصوت على قانون الانتخابات المبكرة في البلاد

صوت البرلمان العراقي بالأغلبية البسيطة، اليوم السبت، على استكمال قانون الانتخابات العراقية المبكرة المقرر إجراؤها منتصف العام المقبل.وقال النائب حسن خلاطي، في تصريح صحفي، إن البرلمان العراقي عقد اليوم جلسة اعتيادية بحضور 183 نائبا لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية، وتم التصويت بالأغلبية البسيطة بواقع 105 نواب من إجمالي عدد الحضور على القانون من خلال تقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية مع ضمان تمثيل النساء في كل محافظة.وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري استكمال الجداول الملحقة بقانون الانتخابات البرلمانية، لافتا أنه وفقا لهذا الاتفاق فإن عدد الدوائر الانتخابية في جميع المحافظات العراقية بلغ 83 دائرة انتخابية.وكانت الحكومة العراقية الحالية قد حددت منتصف العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في البلاد.وبحسب مصادر عراقية، فإن نحو 26 مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.