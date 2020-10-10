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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات والصين تبحثان التعاون الثنائى بين البلدين

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:06 م
محمد بن زايد آل نهيان
محمد بن زايد آل نهيان
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تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم السبت، رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ تتعلق بتعزيز علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بأن ذلك جاء خلال لقائه يانغ جيتشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في الصين.

ونقل المبعوث تحيات الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والتنمية والاستقرار.

من جهته، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص تهاني دولة الإمارات حكومة وشعبا إلى حكومة وشعب الصين بمناسبة مرور 71 سنة على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا مختلف مسارات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وأهم مقومات تطويره خاصة في الجوانب العلمية والطبية والاستثمارية والاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما بحثا تطورات جائحة "كورونا" على المستويين الإقليمي والدولي وتحدياتها العالمية المشتركة وجهود التعامل مع تداعياتها على مختلف المستويات، مؤكدين في هذا السياق أهمية تعاون البلدين في مجالات مكافحة الجائحة والصحة والوقاية والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى تطوير لقاحات لفيروس كورونا يستفيد منها البلدان والبشرية جمعاء.

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