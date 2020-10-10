تدشين مقام صوفى لشيخ الطريقة البرهامية المتوفى فى صلاح سالم

انتهت الطرق الصوفية اليوم السبت، من مراسم دفن وتشييع جثمان الشيخ محمد على عاشور البرهامي، شيخ الطريقة البرهامية الدسوقية، حيث تم تدشين مقام صوفي للشيخ المنتقل بجوار مقام جده الشيخ محمد محمد عاشور الحسيني مؤسس الطريقة الراحل.وقالت مصادر صوفية شاركت بالعزاء، إن الشيخ الراحل كان من أولياء الله الصالحين، فظهرت له الكثير من الكرامات فى حياته بين أبناء طريقته الصوفية الأمر الذى جعل الجميع يشهد له بالولاية والصلاح والفلاح.وأضافت المصادر، أن هذا المقام من المقامات الحديثة التي سيقصدها مريدو الصوفية، لأن دفن فيها ولى من أولياء الله الصالحين وشيخ من شيوخ التصوف الذين شهد لهم الناس بالصلاح والفلاح والتقوى.