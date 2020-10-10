رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

10 محطات جديدة و30 قطارًا.. إنجازات كبيرة بـ«الأنفاق» خلال 6 سنوات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:14 م
نفق
نفق
علا غزال
طباعة
نفذت وزارة النقل عددا ضخما من مشروعات الأنفاق خلال الست سنوات الماضية، بتكلفة 33.1 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ أخرى جارية دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه.

وانتهت وزارة النقل من 10 محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وافتتاحها للركاب بإجمالي طولها 11.52 كيلومتر بتكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليار جنيه، خلال عام 2020.

- تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو "العتبة، الكيت كات، إمبابة، جامعة القاهرة" بطول 17.7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو، بالإضافة إلى 9527 مليون جنيه، خلال عام 2020.

- بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام- العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 كيلومترا وتكلفة 1200 مليون دولار، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29%، خلال عام 2020.

- بدأ ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومترا، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومترا، بإجمالي تكلفة 2.695 مليار يورو خلال عام 2020.
- توريد 20 قطارا مكيفا جديدا للتشغيل على الخط الأول للمترو "حلوان – المرج" بتكلفة 2.3 مليار جنية خلال عام 2016.

- توريد وتشغيل 6 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو "شبرا الخيمة-المنيب" بتكلفة 464 مليون جنيه خلال عام 2019.

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

«الرى» تعلن الاستنفار العام: نستعد لفيضان عالٍ يستمر لمنتصف نوفمبر

«بعد رفض الحضن».. محمد الباز: صورة فتاة الإسكندرية «فرح» والدتها الأسوأ في 2020

تأجيل محاكمة أحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 قاصرات

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

image description

بـ11 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح منشآت تعليمية بالسنبلاوين

image description

أنغام تتألق في حفل المنارة بحضور جماهيري كبير (صور)

الأكثر قراءة

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلو.. «صيد ثمين» في فلوريدا

تدريب كلاب هجينة فى روسيا على رصد الإصابات بكورونا

دراسة: نوع من النمل يكيف سلوكه لتفادي المخاطر

أطعمة تفاقم نزلات البرد يجب التخلي عنها

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

القومي للترجمة يحتفل بيوم المترجم.. ويقدم خصمًا 50% على إصداراته

«35 شارع سلامه حى البغالة السيدة زينب».. هنا احترق قلب وقصائد توفيق الحكيم

معرض الإسكندرية للكتاب يتحدى كورونا فى زواره ومبيعاته

أسامة علي ماهر يكتب: هنا وهناك