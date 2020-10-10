10 محطات جديدة و30 قطارًا.. إنجازات كبيرة بـ«الأنفاق» خلال 6 سنوات

نفذت وزارة النقل عددا ضخما من مشروعات الأنفاق خلال الست سنوات الماضية، بتكلفة 33.1 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ أخرى جارية دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه.وانتهت وزارة النقل من 10 محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وافتتاحها للركاب بإجمالي طولها 11.52 كيلومتر بتكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليار جنيه، خلال عام 2020.- تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو "العتبة، الكيت كات، إمبابة، جامعة القاهرة" بطول 17.7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو، بالإضافة إلى 9527 مليون جنيه، خلال عام 2020.- بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام- العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 كيلومترا وتكلفة 1200 مليون دولار، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29%، خلال عام 2020.- بدأ ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومترا، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومترا، بإجمالي تكلفة 2.695 مليار يورو خلال عام 2020.- توريد 20 قطارا مكيفا جديدا للتشغيل على الخط الأول للمترو "حلوان – المرج" بتكلفة 2.3 مليار جنية خلال عام 2016.- توريد وتشغيل 6 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو "شبرا الخيمة-المنيب" بتكلفة 464 مليون جنيه خلال عام 2019.