10 محطات جديدة و30 قطارًا.. إنجازات كبيرة بـ«الأنفاق» خلال 6 سنوات

10 محطات جديدة و30 قطارًا.. إنجازات كبيرة بـ«الأنفاق» خلال 6 سنوات
السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:14 م
علا غزالطباعة
نفذت وزارة النقل عددا ضخما من مشروعات الأنفاق خلال الست سنوات الماضية، بتكلفة 33.1 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ أخرى جارية دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه.
وانتهت وزارة النقل من 10 محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وافتتاحها للركاب بإجمالي طولها 11.52 كيلومتر بتكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليار جنيه، خلال عام 2020.
- تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو "العتبة، الكيت كات، إمبابة، جامعة القاهرة" بطول 17.7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو، بالإضافة إلى 9527 مليون جنيه، خلال عام 2020.
- بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام- العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 كيلومترا وتكلفة 1200 مليون دولار، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29%، خلال عام 2020.
- بدأ ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومترا، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومترا، بإجمالي تكلفة 2.695 مليار يورو خلال عام 2020.
- توريد 20 قطارا مكيفا جديدا للتشغيل على الخط الأول للمترو "حلوان – المرج" بتكلفة 2.3 مليار جنية خلال عام 2016.
- توريد وتشغيل 6 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو "شبرا الخيمة-المنيب" بتكلفة 464 مليون جنيه خلال عام 2019.
وانتهت وزارة النقل من 10 محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وافتتاحها للركاب بإجمالي طولها 11.52 كيلومتر بتكلفة 814 مليون يورو+ 12.1 مليار جنيه، خلال عام 2020.
- تقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو "العتبة، الكيت كات، إمبابة، جامعة القاهرة" بطول 17.7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو، بالإضافة إلى 9527 مليون جنيه، خلال عام 2020.
- بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام- العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 كيلومترا وتكلفة 1200 مليون دولار، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29%، خلال عام 2020.
- بدأ ولأول مرة في مصر تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومترا، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومترا، بإجمالي تكلفة 2.695 مليار يورو خلال عام 2020.
- توريد 20 قطارا مكيفا جديدا للتشغيل على الخط الأول للمترو "حلوان – المرج" بتكلفة 2.3 مليار جنية خلال عام 2016.
- توريد وتشغيل 6 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو "شبرا الخيمة-المنيب" بتكلفة 464 مليون جنيه خلال عام 2019.