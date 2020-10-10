«ناسا» تكشف عن تجمع غامض من الصخور التائهة على كوكب بينو

يثير الكويكب الصغير "بينو" الكثير من التساؤلات حول تاريخه وطبيعته الغريبة، حيث يؤكد أغلب العلماء أن هذا الكويكب، الذي يعتبر بمثابة "بقايا أنقاض" كواكب كبيرة، يحتوي على اللبنات الأساسية للحياة، أو كان يضج بالحياة في وقت سابق.وستهبط المركبة الفضائية "OSIRIS-Rex"، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، على كويكب "بينو" في 20 أكتوبر القادم، بهدف جمع عينات من الصخور الفضائية وإعادتها إلى الأرض لدراستها من قبل فرق العلماء في المختبر.وكجزء من الاستعدادات العلمية والبحثية لهذه المهمة، تم نشر ست أوراق بحثية درست تاريخ الكويكب القريب من الأرض وتركيبته باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة المركبة "OSIRIS-Rex" التي كانت تدور حول صخرة الفضاء منذ عام 2018.ووجدت إحدى تلك الأوراق، والتي قدمتها العالمة، آمي سيمون، من وكالة "ناسا"، دليلًا على انتشار المواد العضوية والحاملة للكربون على سطح الكويكب "بينو".وعثر العلماء على هذه المواد، حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، في الأقنية المائية التي كانت تمر عبر صخور الكويكب، والتي تشكلت بسبب تدفق المياه الحارة عنما كان في شكله الكبير (أو مجموعة كواكب) قبل أن يدمر ويتحول إلى الكويكب الصغير "بينو".وحسب الدراسات المنشورة، يعتبر هذا الاكتشاف هو الأول من نوعه الذي يؤكد وجود حياة سابقة على كويكب قريب من كوكب الأرض.ويعتبر العلماء أن هذه الأبحاث والنتائج تضيف مصداقية جديدة للأبحاث التي تشير إلى أن النيازك لعبت دورا رئيسيا في نقل الحياه بين الكواكب والمجرات، وحملت على سطحها اللبنات الأساسية للحياة إلى الأرض.