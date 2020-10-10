رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«ناسا» تكشف عن تجمع غامض من الصخور التائهة على كوكب بينو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:49 م
كوكب بيمو
كوكب بيمو
وكالات
طباعة
يثير الكويكب الصغير "بينو" الكثير من التساؤلات حول تاريخه وطبيعته الغريبة، حيث يؤكد أغلب العلماء أن هذا الكويكب، الذي يعتبر بمثابة "بقايا أنقاض" كواكب كبيرة، يحتوي على اللبنات الأساسية للحياة، أو كان يضج بالحياة في وقت سابق.

وستهبط المركبة الفضائية "OSIRIS-Rex"، التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، على كويكب "بينو" في 20 أكتوبر القادم، بهدف جمع عينات من الصخور الفضائية وإعادتها إلى الأرض لدراستها من قبل فرق العلماء في المختبر.

وكجزء من الاستعدادات العلمية والبحثية لهذه المهمة، تم نشر ست أوراق بحثية درست تاريخ الكويكب القريب من الأرض وتركيبته باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة المركبة "OSIRIS-Rex" التي كانت تدور حول صخرة الفضاء منذ عام 2018.

ووجدت إحدى تلك الأوراق، والتي قدمتها العالمة، آمي سيمون، من وكالة "ناسا"، دليلًا على انتشار المواد العضوية والحاملة للكربون على سطح الكويكب "بينو".

وعثر العلماء على هذه المواد، حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، في الأقنية المائية التي كانت تمر عبر صخور الكويكب، والتي تشكلت بسبب تدفق المياه الحارة عنما كان في شكله الكبير (أو مجموعة كواكب) قبل أن يدمر ويتحول إلى الكويكب الصغير "بينو".

وحسب الدراسات المنشورة، يعتبر هذا الاكتشاف هو الأول من نوعه الذي يؤكد وجود حياة سابقة على كويكب قريب من كوكب الأرض.

ويعتبر العلماء أن هذه الأبحاث والنتائج تضيف مصداقية جديدة للأبحاث التي تشير إلى أن النيازك لعبت دورا رئيسيا في نقل الحياه بين الكواكب والمجرات، وحملت على سطحها اللبنات الأساسية للحياة إلى الأرض.

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

«بعد رفض الحضن».. محمد الباز: صورة فتاة الإسكندرية «فرح» والدتها الأسوأ في 2020

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

الصور

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

image description

بـ11 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح منشآت تعليمية بالسنبلاوين

image description

أنغام تتألق في حفل المنارة بحضور جماهيري كبير (صور)

image description

وقد تهزمه المخدرات!

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

تدريب كلاب هجينة فى روسيا على رصد الإصابات بكورونا

دراسة: نوع من النمل يكيف سلوكه لتفادي المخاطر

طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلو.. «صيد ثمين» في فلوريدا

أطعمة تفاقم نزلات البرد يجب التخلي عنها

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

معرض الإسكندرية للكتاب يتحدى كورونا فى زواره ومبيعاته

أسامة علي ماهر يكتب: هنا وهناك

أسامة علي ماهر يكتب: الفتى والفهلوة والجدعنه والمأزق الفرعوني

الأوبرا.. تحفة معمارية عمرها 32 عامًا من الإبداع