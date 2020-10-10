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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لإنشاء مركز تدريب مهنى.. سعفان يتفقد أرض «القوى العاملة» بشرم الشيخ

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:08 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم السبت، في إطار زيارته لمحافظة جنوب سيناء، الأرض المخصصة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تمهيدًا لبناء مركز تدريب مهني  تابع للوزارة عليها.

وأوضح الوزير، أنه من المخطط إنشاء مركز تدريب فندقي لتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل نظرًا لطبيعة المحافظة السياحية، فضلًا عن إنشاء مركز تدريب مهني آخر على المهن التي تخدم قطاع السياحة، خاصة تعليم اللغات المختلفة.

رافق الوزير خلال التفقد، اللواء جمال عبدالرشيد سكرتير عام المحافظة نائبا عن اللواء خالد فودة محافظ الإقليم، وأشرف علم الدين مدير المديرية.

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