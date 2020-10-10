195 وفاة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 195 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في إيران 28 ألفا و293 حالة وفاة.وقالت سادات لاري - في تصريح صحفي أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء - إن 30 محافظة إيرانية مصنفة حاليا كمناطق خطر، مضيفة أنه تم خلال 24 الماضية تسجيل 3875 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 496 ألفا و253 إصابة، بينهم 4439 حالة حرجة.وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 403 آلاف و950 شخصا حتى اليوم، لافتة إلى أن تلك النتائج والإحصائيات تمت بناء على 4 ملايين و284 ألفا و413 فحصا للکشف عن فیروس كورونا في أنحاء البلاد.