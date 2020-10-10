359 مليون جنيه حصيلة 71 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كل التسهيلات لراغبي التصالح بمخالفات البناء، خاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% لـ50%، ما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية وحفاظا على صحته وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة بلغ 71 ألفا و138 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح بقيمة 359 مليونا و538 ألف جنيه.وقال المحافظ، إن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.