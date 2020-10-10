تأجيل استئناف إبراهيم نافع في التهرب الضريبي لـ 7 نوفمبر

أجلت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، اليوم السبت، محاكمة إبراهيم نافع بتهمة التهرب الضريبي إلى جلسة 7 نوفمبر؛ لإعلان ورود التقرير.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد بهي الدين وعضوية المستشارين ادهم البطريق وكريم عثمان وأمانة سر محمد صبحي.وتبين أنه خلال الفترة من 2000 حتى 2002 بدائرة بولاق أبو العلا محافظة القاهرة، بصفته المسؤول عن إحدى الجهات الملزمة بأحكام الخصم تحت حسب الضريبة «مؤسسة الأهرام الصحفية»، لم يورد ما تم خصمه تحت حساب الضريبة عن المبالغ المدفوعة لأشخاص القطاع الخاص والخاضعين لأحكام الضريبة على الدخل.