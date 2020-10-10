محافظ المنوفية لرؤساء شبين الكوم: «بضايق لما الاقي كشاف كهرباء مطفي»

بدأ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، لقاءه برؤساء مدينة شبين الكوم وأحياء غرب وشرق، بالتشديد على ضرورة تدوين كافة الملاحظات خلال جولاتهم الميدانية ومتابعتها على الطبيعة، والتأكد من تنفيذها.وقال المحافظ خلال اجتماعه الذي عقده صباح اليوم بمكتبه بالديوان العام، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمهندس علي عبدالدايم مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة: "أنا مش مقصر معاكم في حاجة.. بتضايق لما ألاقي كشاف كهرباء مطفي".كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ومتابعة المنظومة ودهان البلدورات والتشجير وصيانة أعمدة الإنارة في إطار الاستعداد لفصل الشتاء وحفاظًا على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورئيس حى شرق بتوحيد الجهود للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي لمدخل مدينة شبين الكوم "عاصمة المنوفية" وذلك باتجاه طريق قويسنا.وخلال الاجتماع وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بحصر كافة الشوارع المتفرعة من الشوارع الرئيسية والكورنيش بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم، والتي أقل من 6 أمتار لإمكانية رصفها بالإنترلوك والعرض عليه بتقرير مفصل منتصف الأسبوع الجاري يتضمن عدد الشوارع والمسطح وإجمالي التكلفة، مشيرًاً إلى أن تجربة الإنترلوك أثبتت نجاحًا بمدينة سرس الليان من خلال المشاركة المجتمعية، بحيث تتحمل المحافظة تكلفة الإنترلوك ويتحمل الأهالى باقى المستلزمات.كما وجه محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ورؤساء أحياء شرق وغرب بحصر الاحتياجات الخاصة بكشافات الإنارة وإمكانية الاستفادة من أعمدة الإنارة التى يتم رفعها نتيجة أعمال التطوير والتجميل للاستفادة منها في القرى لتحسين جودة الخدمات.