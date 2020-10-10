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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال الرصف وتغطية البالوعات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:40 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال الرصف بشرق مدينة كفر الشيخ، وشارع المصنع، وتفقد شارع الزهراء، وشارع المستشفى العام، والمنطقة المجاورة لمركز الكبد، لمتابعة تغطية البالوعات وأعمال النظافة، وتطهير بيارات الصرف الصحي، كما تفقد موقف كفر الشيخ الجديد.

ووجه بسرعة الانتهاء من الحديقة العامة المجاورة للموقف، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، الموقف القديم، وأعمال التطوير وإنشاء مقاعد مظللة لجلوس المواطنين، مشددًا على أعمال التطهير والتعقيم، وارتداء الكمامات في المواصلات العامة.

كما قاد محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات بعدد من شوارع المحافظة بشرق مدينة كفر الشيخ، خاصة بشارع المصنع، والمنطقة المجاورة والمحيطة بمركز الكبد وبشارع المستشفى العام ومنطقة الزهراء، وقرر غلق عدد من المحال، لتعديهم على الشارع العام.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه لن يسمح بالتعدي على الشوارع من قبل أصحاب المحال، وأنه وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف قبل حلول موسم الشتاء، وتوسعة الشوارع سواء شارع نبوي المهندس أو إبراهيم المغازي، تيسيرًا على المواطنين، والتأكد من تغطية البالوعات وتطهير بيارات الصرف الصحي، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة موسم الشتاء.

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