رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

170 ألف طلب تصالح فى مخالفات بناء فى المنوفية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:50 م
جريدة الدستور
ولاء القاضي
طباعة
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاستمرار في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين والتيسير عليهم.

يأتي هذا فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء طبقًا لأحكام قانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي طلبات التصالح حتى آخر أكتوبر الجاري، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح.

وكشف محافظ المنوفية عن أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح حتى الآن بلغ 170 ألفًا و(224) طلبًا بنطاق المحافظة بجملة عوائد محصلة بلغت حتى الآن ما يقرب من (610) ملايين جنيه منذ بدء الأعمال، وأشار المحافظ إلى أن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح، وتم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات لتجنب تنفيذ الإزالات تيسيرًا على المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.

هذا وقد شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم على التقدم بطلبات التصالح، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

موضوعات متعلقة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تحقيقات «عنتيل الجيزة»: استعادة 2500 فيديو محذوف لـ250 سيدة من هاتف المتهم

المولد النبوى 2020.. أسعار علب حلوى المولد فى الأسواق

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

الصور

image description

«مرافق الدقهلية» تحرر شوارع سندوب من الباعة الجائلين

image description

ضبط كيماويات وأدوية منتهية الصلاحية بدمياط

image description

بـ11 مليون جنيه.. محافظ الدقهلية يفتتح منشآت تعليمية بالسنبلاوين

image description

أنغام تتألق في حفل المنارة بحضور جماهيري كبير (صور)

image description

وقد تهزمه المخدرات!

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

تدريب كلاب هجينة فى روسيا على رصد الإصابات بكورونا

دراسة: نوع من النمل يكيف سلوكه لتفادي المخاطر

طوله 6 أمتار ووزنه 47 كيلو.. «صيد ثمين» في فلوريدا

أطعمة تفاقم نزلات البرد يجب التخلي عنها

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

معرض الإسكندرية للكتاب يتحدى كورونا فى زواره ومبيعاته

أسامة علي ماهر يكتب: هنا وهناك

أسامة علي ماهر يكتب: الفتى والفهلوة والجدعنه والمأزق الفرعوني

الأوبرا.. تحفة معمارية عمرها 32 عامًا من الإبداع