نقيب المحامين: نظر تجديد حبس سعيد أباظة الثلاثاء

توجه النقيب العام للمحامين رجائي عطية، صباح اليوم السبت، إلى نيابة أمن الدولة العليا، لحضور تجديد حبس سعيد أمين أباظة المحبوس احتياطيا، حيث التقى بالمستشار المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، وبعد أن أبدى أسانيد المطالبة بالإفراج عنه، أوضح المستشار المحامي العام، أنه محدد للتجديد يوم الثلاثاء 13102020.والتقى نقيب المحامين أمام النيابة، بزوجة سعيد أباظة، وشقيقه إبراهيم أباظة، حيث أحاطهم علما بالمقابلة، وبأن التجديد سوف ينظر يوم الثلاثاء 13102020، مع تمنيات النقيب بفك حبسه الاحتياطي.