الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 20 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.وذكر نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الاحتلال اعتقل 12 فلسطينيا من الخليل، و4 من طوباس، وفلسطينيا من مدينة القدس، و3 آخرين من نابلس.وفي السياق ذاته.. قال مدير مكتب مقاومة الجدار والاستيطان شمال الضفة مراد شتيوي "إن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي 130 منطقة عسكرية مغلقة في الضفة الغربية، يؤثر على موسم قطف الزيتون ووصول المزارعين لأراضيهم"، مشيرا إلى أن المستوطنين ينفذون أعمال حرق وسرقة لثمار الزيتون بحماية جيش الاحتلال.ودعا شتيوي إلى وجوب تنظيم أيام عمل تطوعي قرب الأراضي المهددة بالاستيطان لمساعدة المزارعين، وتوثيق اعتداءات المستوطنين لتقديمها للمؤسسات الدولية للمحاكمة.