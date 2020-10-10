ضبط 12 طن أرز وسكر تمويني وتحرير 54 مخالفة في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية التموين تكثف تنظيم الحملات التموينية والرقابية على كافة القطاعات الخدمية، وعلى المحال التجارية والمخابز البلدية، لضبط الحالة العامة داخل الأسواق، ولإحكام الرقابة التموينية على السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.أكد المحافظ، أن الأجهزة الرقابية بالمحافظة تسعى دائما لتحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين، من خلال رصد المخالفات والتصدي للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة.أوضح المحافظ، أنه خلال الحملات التي شنتها مديرية التموين على جميع مراكز المحافظة، تم ضبط 12 طنا من السلع التموينية، منها 5 أطنان سكر دون بيانات، وتم تحرير مخالفة غش تجاري، 7 أطنان أرزتمويني غير صالح للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة.من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه بجانب الحملات تم تحرير 54 مخالفة تموينية من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، منها 32 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن ـ تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – خبز غير مطابق للمواصفات) و22 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات مجهولة المصدر – محال تجارية دون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – قضايا غش تجاري - تجار تموينيين – قضايا تموينية أخرى متنوعة).