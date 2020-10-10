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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الري» تعلن الاستنفار العام: نستعد لفيضان عالي يستمر لمنتصف نوفمبر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:23 م
فيضان عالي
فيضان عالي
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واصلت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اليوم، اجتماعاتها الدورية برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

وأوضحت تقارير وزارة الري، أن فيضان هذا العام يُصنّف بأنه فيضان عالي وجاري التعامل معه طبقًا للسيناريوهات الموضوعة، وتشير بيانات الرصد الى استمراره حتى منتصف نوفمبر القادم.

وكلف وزير الموارد المائية والري برفع درجة الاستعداد والمرور الدوري على كافة محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها، استعدادا لاستقبالها، حيث يتم حاليا عمل الصيانة الدورية لحوالي 117 مخر سيل.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، حالة الاستنفار العام بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وذلك لاستقبال فيضان نهر النيل، حيث بدأت مناسيب المياه في الارتفاع مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الاستوائية وهضبة الحبشة.

وجه عبد العاطي بضرورة العمل على استمرار تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وخصوصًا مجرى نهر النيل وفرعب دمياط ورشيد، والتي تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.

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