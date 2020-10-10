«لا تخافوا»..أصحاب مصانع: مستعدون لمواجهة الطلب المتزايد على الكمامات

المخزون متوافر ونستورد N90 فقط

لدينا نوعين من الكمامات

خطوط إنتاج جديدة

مع الحديث عن موجة ثانية من فيروس كورونا، الذي كانت شراسته في مارس الماضي، وبدأ أثره في الانخفاض التدريجي منذ شهرين تقريبًا، ورغم ذلك لم تستسلم الحكومة بل أستمرت في تطبيق الإجراءات الاحترازية.وفي تصريحات تلفزيونية، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن دول أوروبا وبعض دول الجوار تشهد وضعًا غير مطمئن بالنسبة لانتشار فيروس كورونا، فقد بدأت الموجة الثانية لانتشار الفيروس، لذا لا بد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع قرب قدوم الشتاء حيث تنتشر الانفلونزا الموسمية.وتأتي الكمامات ومنتجات الكحول على رأس الإجراءات الاحترازية التي لابد من الحفاظ عليها لتجنب تعرضنا لانتشار جديد لكورونا، وبدأت منافذ الاستعداد لمواجهة الطلب المتزايد على الكمامات، خاصة أنه تم الإعلان أن أكتوبر سيكون بداية الأزمة.أولى الجهات هي وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أعلنت عن تواصل الشركات المنتجة للكمامات المصنوعة من القماش، توريدها لشركات الجملة التابعة للوزارة لتوزيعها على البقالين ومنافذ توزيع السلع لصرفها على البطاقات بسعر 8.5 جنيه.واتجهنا إلى مصانع زادت من إنتاجيتها للكمامات تلبية لاحتياجات السوق المحلي ومواجهة أزمة مرتقبة حال حدوثها، فهناك مصانع حولت نشاطها الأساسي إلى إنتاج كمامات، أوإنشاء خط إنتاج خاص بها.عمار حسن، صاحب أحد المصانع بالإسكندرية، أكد أن السوق المصري لديه ما يكفي من الكمامات، وبالتالي لن نحتاج إلى الاستيراد من الخارج، محذرًا من زيادة عدد المصانع المنتجة للكمامات،وظهور منتج"مضروب" لا يطابق المواصفات الصحية.ولفت "حسن"، في حديثه مع "الدستور" إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها في الاستيراد هي الكمامات الخاصة بأطباء العزل في حالة العودة إلى فتح مستشفيات العزل من جديد وهي نوع N90، لأن مصر لا تصنعها مطلقًا، مختتمًا: "الطلبيات كتيرة اليومين دول وأكتر نوع اللي فيه 3 طبقات واستيك بدعامة".في جولة بعدد من الصيدليات بحدائق الأهرام والدقي، قال حسن محمود، صيدلي، إن الكمامات المتوفرة نوعين أحدهما بـ3 جنيهات، والأخر بـ5 جنيهات، والفرق بينهما طفيف.وأكد إبراهيم حجر، صيدلي، أن خطوط إنتاج الكمامات تزايدت منذ تفاقم أزمة "كورونا" لزيادة الطلب عليها، بالتالي لا توجد أزمة.ولفت إلى أن هناك مصانع حولت نشاطها لإنتاج الكمامات والكحول فقط، وأخرى فتحت خطوط إنتاج أخرى للكمامات والكحول، وهو أمر مطمئن لعدم معاناتنا من أزمة خلال الفترة المقبلة.في مايو الماضي، أطلقت شركة "قطونيل"عن خط إنتاج جديد للكمامات القماشية، لتكون هي الأولى في إنتاج الكمامات القماشية، بتصريح من وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التنمية الصناعية، والتي انتشر استخدامها كثيرًا في الآونة الأخيرة.