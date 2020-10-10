1129 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 1129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة 105 آلاف و133 حالة.وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم السبت - إلى وفاة مصاب بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 443 حالة.وأكدت شفاء 1070 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 95 ألفا و973 حالة.