غدا.. انطلاق «عروس بيروت 2» على منصة Shahid

تعرض شبكة قنوات mbc ومنصة شاهد غدا أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت"وترصد الحلقات الجديدة جوانب مختلفة من يوميات عائلة الضاهر وقصة الحب المستمرة بين فارس (ظافر العابدين) وثريا (كارمن بصيبص)، مصورًا صراع الأخوة وتفاقمه، مع تحوّل الأخ غير الشقيق آدم (محمد الأحمد) إلى أحد الشركاء الرئيسيين في الشركة، في ظل صراع بين فارس وخليل (جو طراد)، حيث يريد الأول تقليص دوره، بينما يبحث الثاني عن توسيع هذا الدور بسبب حقده على شقيقه الأكبر.وفي سياق الحلقات، ستنكشف الكثير من المفاجآت لمعظم الشخصيات، وتتوسع دائرة قصص الحب في مقابل الحقد والكراهية والمؤامرات بين جدران القصر. كما تستعيد الست ليلى (تقلا شمعون) حب الشباب الذي عاشته مع عادل (رفيق علي أحمد)، لكن اكتشاف العائلة لهذا الأمر سيوقع سيدة القصر بالعديد من المشاكل، ويضطرها لمواجهة أبنائها.يُعرض مسلسل "عروس بيروت" على "شاهد “VIP اعتبارًا من 10 أكتوبر من السبت إلى الأربعاء 09:00 مساءً.يُعرض مسلسل "عروس بيروت" على "MBC مصر" بعد 24 ساعة من موعد عرضه على "شاهد VIP" اعتبارًا من 11 أكتوبر من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.