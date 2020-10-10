31 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

سجلت وزارة الصحة السنغالية، 31 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفا و244 حالة.وأفادت الوزارة، وفقا للإذاعة السنغالية اليوم السبت، بتعافي 62 شخصا؛ ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 12 ألفا و998 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 314، في حين يتابع 1731 مصابا علاجهم في المستشفيات.