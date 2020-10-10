مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل شقة ذويه في العياط

لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، اليوم السبت، مصرعه صعقًا بالكهرباء، داخل شقته في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بمصرع طفل صعقا بالكهرباء، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة طفل 5 سنوات، صعقا بالكهرباء، ولا شبهة جنائية.تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.