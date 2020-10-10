احتل كيفية الاستعلام رابط نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020، محركات البحث لمعرفة نتيجة اختبارات الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في اختبارات قدرات أكاديمية الشرطة التي أجرتها للقدرات الذهنية والبدنية والرياضية والنفسية للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة عبر رابط موقعها الإلكتروني الأكاديمية.





كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020

يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من المتقدمين بطلبات الالتحاق بكلية الشرطة معرفة نتيجة اختبار القبول عبر الرابط الرسمي الأكاديمية الشرطة الالكتروني عبر رابط www.moi.gov.eg ، الذي وفرته أكاديمية الشرطة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19 وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية و التي اتخذتها الدولة من التباعد الاجتماعي.





خطوات الاستعلام عن نتيجة اختبار أكاديمية الشرطة

لمعرفة نتيجة اختبارات قدرات الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة عبر الموقع الإلكتروني إتباع 5 خطوات هى:-





_ تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الذي خصصته للطلاب لمعرفة نتائج القبول.





_ كتابة اسم المتقدم لاجتياز اختبارات أكاديمية الشرطة





_ كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب





_ إتباع التعليمات التي يطلبها الموقع





_ الضغط على زر إظهار النتيجة





اختبارات قدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة

قبل معرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2020، يجب يعرف الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من المتقدمين بطلبات الالتحاق بكلية الشرطة أنه سيخضع إلى عدة اختبارات دقيقة تستهدف قياس قدرات الطلاب البدنية والذهنية والنفسية لمعرفة قدرته على مدى تحمله أولها اختبار تحرير يقيس مدى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة واستيعابه للأحداث من حوله إذا رسب فيه لا يحق له إعادته والانتقال إلى الاختبارات الباقية، ثم الخضوع لكشف طبي شامل من خلال اللجنة الطبية المخصصة لفحص الطلاب وبها يقاس مدى صلاحيتهم الالتحاق بكلية الشرطة و يشمل اختبارات قياس قدرات الطالب النفسية والصحية والرياضي والبدنية وميوله و سماته الشخصية، ثم يتم عرض الطلاب المجتازين للكشف الطبي على اختبار كشف الهيئة لوضع قرار نهائي بشأن التحاق الطالب بكلية الشرطة التي تعد مصنع الرجال والدرع الحصين لرجال الشرطة المصرية.



