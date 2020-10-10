فلسطين:281 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا
السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:13 م
أ ش أطباعة
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 281 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.
وصرحت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية لكورونا، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم تسجيل شفاء 318 حالة؛ لتصل نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
وأشارت إلى وجود 39 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وصرحت الكيلة - في التقرير اليومي للحالة الوبائية لكورونا، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم تسجيل شفاء 318 حالة؛ لتصل نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.
وأشارت إلى وجود 39 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 على أجهزة التنفس الاصطناعي.