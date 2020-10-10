حميد الشاعري يتخطى الـ2 مليون مشاهدة بـ«أنا بابا»

تخطى الفنان حميد الشاعري حاجز الـ2 مليون بأحدث أغنياته التي طرحها مؤخرًا "أنا بابا"، وذلك خلال 3 أسابيع من طرحها على يوتيوب.وتعتبر هذه المشاهدات نجاح كبير يشهده "الكابو" بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية، وأغنية "أنا بابا" كلمات الشاعر محمد البوغة، ألحَان مديح محسن، توزيع أمين نبيل محمد، هندسة صوت أحمد جودة، وجيتار باسم سعيد.تقول كلمات الأغنية: "على مين دا أنا بابا.. ما خلاص بطلنا طيابة، روح يالا بئا شوف حالك يالا وأشوف وشك على خير، ياما قدرناك يا حبيبى والتقدير خسّرنا كتير.. مفيش كده فى الدنيا".الجدير بالذكر أن الشاعري يعود من خلال الألبوم للساحة الغنائية بعد غياب 14 عامًا منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" الذي تم إصداره عام 2006.