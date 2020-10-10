تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية الوايلي» لـ 13 أكتوبر

أجلت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين من بينهم هارب في اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى، إلى جلسة 13 أكتوبر الجاري؛ لتلاوة أمر الإحالة.عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللي.ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت البيك، الحركى سامح "مهندس"، والثانى معتز على السيد، حركى أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" تهم الانضمام لجماعة إرهابية.