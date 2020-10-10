البابا تواضروس يختتم زيارته الرعوية للإسكندرية

يختتم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، زيارته الرعوية إلى الإسكندرية التي استمرت 4 أيام.دشن قداسته خلال اليوم الأخير كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي، دشن مذبحي الكنيسة، المذبح الرئيس على اسم الشهيد مارجرجس، ومذبح آخر على اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس.تعد كنيسة الشهيد مارجرجس بمنطقة الشاطبي، سابع أقدم كنائس الإسكندرية، فقد أنشئت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وتحديدًا عام ١٨٨٢ (١٥٩٩ للشهداء)، ومؤسسها هو موسى تادرس فرعون.وخلال زيارته إلى الإسكندرية، القى قداسة البابا عظته الأسبوعية مساء الأربعاء الماضي بالكنيسة المرقسية، كما دشن صباح الخميس كنيسة أبي سيفين ببشائر الخير 3، ووجه كلمة روحية بمؤتمر خدام الأسر الجامعية من مقر دير مريوط أمس الجمعة، لينهي فعاليات زيارته الرعوية اليوم بتدشين كنيسة الشاطبي.